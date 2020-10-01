Google представил флагманский смартфон Pixel 5

Компания Google представила флагманский смартфон Pixel 5, который способен работать в сетях 5G. Об особенностях устройства рассказала на онлайн-презентации на YouTube в среду, 30 сентября.

Гаджет обладает безрамочным дисплеем, фронтальной 8-Мп камерой, которая врезана в матрицу. Также смартфон получил беспроводную зарядку, которая способна заряжать и другие устройства компании — в частности, беспроводные наушники. Емкость аккумулятора увеличена до 4080 мАч.

Оперативная память Pixel 5 составляет 8 Гб, постоянная — 128 Гб.

Стоимость флагмана оценивается в $699 (54 тыс. рублей), в продажу смартфон поступит в середине октября в 15 странах. О том, будет ли выведено устройство на российский рынок, не сообщается.

23 сентября Samsung Electronics представила бюджетный вариант своего флагманского смартфона Galaxy S20.