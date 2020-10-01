Дочь бывшего чемпиона UFC Фрэнка Мира дебютирует в MMA

Дочь бывшего чемпиона UFC Фрэнка Мира, выступавшего в тяжелом весе, Белла проведет первый профессиональный бой в MMA.

17-летняя спортсменка выступит на турнире Ikon Fighting Federation, который пройдет в Мексике 22 октября, сообщил менеджер девушки Малки Кава. Соперница Мир еще не определена, пишет «Спорт-Экспресс» в четверг, 1 октября.

«Помогите мне поприветствовать 17-летнюю Беллу Мир в семье First Round Management. Белла — старшая дочь двукратного чемпиона в тяжелом весе и первого кубинского чемпиона в истории UFC Фрэнка Мира. Самое интересное: Белла считается лучшей спортсменкой в Лас-Вегасе, будь то мужчина или женщина, ее отец тренировал ее годами, и ну… она дебютирует в профессиональном спорте», — написал Кава в Instagram.

На счету 41-летнего Фрэнка Мира 19 побед и 13 поражений в MMA. Свой последний бой он провел в декабре 2018 года, проиграв на турнире Bellator американцу Хави Айяле.