Польский водолаз рассказал о поисках Янтарной комнаты

Польский водолаз Томаш Стахура в беседе с телеканалом «Звезда» в среду, 30 сентября, рассказал о находках на борту затонувшего немецкого корабля и о возможном нахождении там Янтарной комнаты.

Как отмечает телеканал, польские водолазы обнаружили немецкий пароход «Карлсруэ» на дне Балтийского моря.

В 1945 году он шел из Кёнигсберга (нынешний Калининград) в Германию и затонул в нескольких десятках километров к северу от польского города Устка. Судно лежит на глубине 88 м практически целое, пишет REGNUM. Водолаз предположил, что обнаружение парохода «может дать новаторскую информацию об исчезновении легендарной Янтарной комнаты».

«Если Германия хотела отправить Янтарную комнату через Балтийское море, то пароход «Карлсруэ» был их последней возможностью», — заявил Стахура.

Он добавил, что в трюмах в ходе поисковых работ были найдены фарфор, военные машины, ящики с неизвестным пока содержимым и документ, в котором говорилось, что корабль перевозил 1 тыс. человек и 3,6 т «всевозможных материалов», отмечает телеканал «360».