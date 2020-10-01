Прямой эфир

Нигерийского музыканта приговорили к смертной казни из-за песни

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нигерии 22-летнего музыканта Яхая Шарифа-Амину приговорили к смертной казни за отправку песни оскорбительного содержания в групповой чат в мессенджере WhatsApp.

Как отмечает 29 сентября издание Daily Mirror, в тексте песни в непристойной манере упоминался исламский пророк Мухаммед.

В суде мужчина признал свою вину, хотя потом отметил, что это было ошибкой. В итоге музыканта приговорили к казни через повешение.

Правозащитники встали на сторону обвиняемого, назвав приговор за песню в сообщении WhatsApp слишком суровым. Однако губернатор штата Абдуллахи Умар Гандудже заявил, что подпишет смертный приговор без колебаний, как только закончится период рассмотрения апелляции.

В мае сообщалось, что пользователей сети возмутили угрозы посла Украины из-за песни «Катюша». Дипломат пригрозил Турции последствиями за исполнение композиции.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020