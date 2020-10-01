Нигерийского музыканта приговорили к смертной казни из-за песни

В Нигерии 22-летнего музыканта Яхая Шарифа-Амину приговорили к смертной казни за отправку песни оскорбительного содержания в групповой чат в мессенджере WhatsApp.

Как отмечает 29 сентября издание Daily Mirror, в тексте песни в непристойной манере упоминался исламский пророк Мухаммед.

В суде мужчина признал свою вину, хотя потом отметил, что это было ошибкой. В итоге музыканта приговорили к казни через повешение.

Правозащитники встали на сторону обвиняемого, назвав приговор за песню в сообщении WhatsApp слишком суровым. Однако губернатор штата Абдуллахи Умар Гандудже заявил, что подпишет смертный приговор без колебаний, как только закончится период рассмотрения апелляции.

В мае сообщалось, что пользователей сети возмутили угрозы посла Украины из-за песни «Катюша». Дипломат пригрозил Турции последствиями за исполнение композиции.