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В Подмосковье запустили мобильное приложение для учителей

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Школьный портал Московской области запустил мобильное приложение для учителей, позволяющее педагогам править оценки, просматривать расписание и отмечать отсутствующих на занятии прямо со смартфона. Об этом в среду, 30 сентября, сообщила пресс-служба регионального Министерства образования.

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Мобильное приложение получило название «Журнал школьный портал». Учителя с его помощью смогут вести учет успеваемости и посещаемости школьников. По словам министра образования Подмосковья Ирины Каклюгиной, мобильное приложение также предоставляет педагогам доступ к основным функциям системы «Школьный портал».

«В нем можно выбирать образовательную организацию для работы с журналами, если педагог преподает в нескольких школах, оперативно вносить и редактировать оценки, отметки о присутствии и домашние задания, просматривать расписание, отмечать проведенные занятия, добавлять темы уроков», — приводит слова министра телеканал «360».

В ходе разработки приложения специалисты советовались с преподавателями, выясняли, каким бы они хотели видеть его. Для удобства в приложении предусмотрен офлайн-режим для оценок, тем уроков и текстов домашних заданий. Кроме того, в мобильном журнале появились ссылки на наиболее популярные отчеты, которые учителя строят чаще всего. Приложение доступно для скачивания как пользователям iOS, так и Android, уточняет РИАМО.

28 сентября сообщалось, что Минпросвещения России не планирует массового перевода школ на дистанционный формат обучения. По данным ведомства, ситуация с закрытием школ на карантин в российских регионах находится под пристальным контролем, а заболеваемость в них не превышает обычные сезонные показатели.

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