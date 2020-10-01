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Кравчук призвал Россию не выдвигать Украине ультиматумов

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Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук призвал российского представителя Бориса Грызлова не выдвигать Киеву ультиматумов, так как «Украина не под Кремлем».

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30 сентября состоялась видеоконференция группы по урегулированию. По итогам прошлых переговоров Грызлов указал, что украинская сторона отказывается официально фиксировать договоренности и призвал относиться к встречам серьезнее.

Представитель Киева заверил, что готов к конструктивной работе.

«Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина — независимое государство, не позволит диктовать ей любые условия», — заявил Кравчук.

Днем ранее Кравчук обвинил Грызлова в попытках блокировать переговорный процесс. По его словам, стороны должны стремиться к реализации достигнутых в Париже договоренностей «нормандской четверки» в интересах граждан Украины.

В августе же Кравчук заявил, что выполнить Минские договоренности не представляется возможным. При этом РФ и страны Европы не раз подчеркивали, что это единственный путь урегулирования конфликта между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками. Также Москва призывала Киев вести переговоры напрямую с ДНР и ЛНР.

30 августа замглавы украинской делегации в контактной группе Витольд Фокин также отметил, что выполнение минских соглашений, в том числе предоставление Донбассу особого статуса, является единственным путем к достижению мира. Кроме того, позднее он подчеркнул, что в Донбассе идет война не между РФ и Украиной.

30 сентября украинский президент Владимир Зеленский уволил Фокина.

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