Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук призвал российского представителя Бориса Грызлова не выдвигать Киеву ультиматумов, так как «Украина не под Кремлем».

30 сентября состоялась видеоконференция группы по урегулированию. По итогам прошлых переговоров Грызлов указал, что украинская сторона отказывается официально фиксировать договоренности и призвал относиться к встречам серьезнее.

Представитель Киева заверил, что готов к конструктивной работе.

«Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина — независимое государство, не позволит диктовать ей любые условия», — заявил Кравчук.

Днем ранее Кравчук обвинил Грызлова в попытках блокировать переговорный процесс. По его словам, стороны должны стремиться к реализации достигнутых в Париже договоренностей «нормандской четверки» в интересах граждан Украины.

В августе же Кравчук заявил, что выполнить Минские договоренности не представляется возможным. При этом РФ и страны Европы не раз подчеркивали, что это единственный путь урегулирования конфликта между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками. Также Москва призывала Киев вести переговоры напрямую с ДНР и ЛНР.

30 августа замглавы украинской делегации в контактной группе Витольд Фокин также отметил, что выполнение минских соглашений, в том числе предоставление Донбассу особого статуса, является единственным путем к достижению мира. Кроме того, позднее он подчеркнул, что в Донбассе идет война не между РФ и Украиной.

30 сентября украинский президент Владимир Зеленский уволил Фокина.