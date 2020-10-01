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«Краснодар» впервые пробился в Лигу чемпионов

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«Краснодар» обыграл греческий ПАОК в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА и впервые вышел в основную сетку турнира.

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Матч состоялся 30 сентября в Салониках на стадионе «Тумба» и завершился победой гостей со счетом 2:1.

Счет встречи на 73-й минуте открыл защитник греческого клуба Яннис Михаилидис, забив автогол. Спустя несколько минут полузащитник ПАОК Омар Эль-Каддури поразил ворота россиян. А на 78-й минуте французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла забил решающий мяч.

В первом матче российский клуб победил с аналогичным счетом (2:1).

Как пишет «Спорт-Экспресс», жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 1 октября.

23 августа глава УЕФА Александр Чеферин заявил, что организация рассмотрит возможность ведения плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы в формате одноматчевых противостояний.

Ранее такая система была вынужденно введена из-за коронавируса, и она привела к изменению формата противостояний. Это делает игры интереснее, но есть и минусы. В частности, уменьшение количества игр может вызвать возражения у обладателей прав на телетрансляции, отметил Чеферин.

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