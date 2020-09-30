В ВОЗ не посчитали коронавирус сезонным заболеванием

Всемирная организация здравоохранения не считает коронавирус сезонным заболеванием, рост заражений в некоторых странах связан со снятием ограничительных мер, заявила в среду, 30 сентября, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове.

«Когда мы говорим о волнах [вируса], мы подразумеваем сезонность, как у гриппа, сезонность которого выражается в росте случаев заболевания в зимние месяцы в Северном и Южном полушариях. Мы еще не видим сезонности в этом вирусе. Этот вирус циркулирует во всех условиях, климате и регионах», — сказала она в ходе онлайн-брифинга, трансляция которого велась в Twitter организации.

Ван Керкхове также заметила, что распространение инфекции может быть взято под контроль с помощью ограничений.

«В некоторых странах распространение вируса началось снова, потому что ограничения снимаются», — добавила специалист.

28 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заражений коронавирусной инфекцией в России ожидаем, потому что COVID-19 свойственна сезонность.

В тот же день советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев также отмечал, что прирост случаев коронавирусной инфекции еще немного увеличится, и, скорее всего, в октябре будет плато.

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