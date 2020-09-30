МВД Украины подтвердило гражданство США у погибшей сотрудницы посольства

Сотрудница посольства США в Киеве, найденная около железной дороги в украинской столице с травмой головы, была американской гражданкой. Об этом написал в среду, 30 сентября, представитель МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Он опубликовал в своем посте несколько фотографий с железнодорожных путей. По словам Шевченко, на снимках подросток, обнаруживший пострадавшую, показывает полицейским, где именно ее нашел.

Ранее в среду глава полиции Киева Андрей Крищенко не стал раскрывать информацию о гражданстве умершей.

Как отмечает «Газета.ру», сотрудница посольства США скончалась после госпитализации в одной из больниц Киева. Удостоверение сотрудника было выдано на имя Санвер Никаело.

Полиция Киева возбудила уголовное дело по статье УК Украины «Умышленное убийство».