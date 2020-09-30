В Киеве возбудили дело после гибели сотрудницы посольства США

Полиция Киева возбудила уголовное дело по статье УК Украины «Умышленное убийство» после гибели в городе сотрудницы посольства США, сообщил в среду, 30 сентября, глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

«Дело заведено по статье «Умышленное убийство». Сейчас полиция, судебно-медицинский эксперт, наша криминалистическая лаборатория осматривают место происшествия, осматривают тело этой женщины, вещи, проводятся первоочередные необходимые действия», — сказал он в эфире телеканала «Наш».

Охраной посольства, по его словам, занимается Нацгвардия.

Ранее в среду стало известно, что сотрудница посольства США на Украине Санвер Никаело скончалась в больнице после получения травмы головы. Женщину обнаружили около железнодорожных путей в Шевченковском районе Киева. В полиции заявили, что она могла получить травмы из-за избиения.

В то же время издание «Цензор.НЕТ», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, утверждало, что Никаело мог сбить поезд.