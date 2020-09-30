Мантуров назвал глупостью разговоры о «Новичке»

Россия уже «проехала» историю, в которой западные страны бездоказательно обвиняли ее в использовании вещества класса «Новичок», заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, отвечая на вопрос журналистов о готовности РФ представить доказательства в ОЗХО об отсутствии этого нервно-паралитического вещества в ситуации с блогером Алексеем Навальным.

«Слушайте, ну эту глупость даже уже не хочется обсуждать», — цитирует его в среду, 30 сентября, «РИА Новости». Говоря об обсуждении события с ухудшением самочувствия Навального западными лидерами, Мантуров отметил, что им «нужна повестка какая-то».

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что с омско-берлинским случаем надо разобраться. «Для того чтобы продвигаться дальше в расследовании, мы должны получить информацию от коллег из Берлина, или от коллег из Парижа, или от коллег из Стокгольма, или от коллег из технического секретариата», — отметил представитель Кремля.

Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Однако доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

Москва считает подобные заявления Берлина очередной информационной кампанией против России, отмечая, что обвинения не подкреплены фактами.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил 24 сентября, что в ОЗХО, которой, по утверждению Берлина, были переданы результаты анализов блогера, «морочили голову», утверждая, что никаких материалов по этому делу не получали. Позже выяснилось, что представители организации приезжали в клинику «Шарите», где находился блогер, и брали у него пробы.