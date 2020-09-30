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США закроют сегмент TikTok в стране в случае невыполнения требований

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Вашингтон в случае невыполнения своих требований закроет американское подразделение оператора социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. Об этом заявил в среду, 30 сентября, в эфире телеканала CNBC глава минфина США Стивен Мнучин.

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Как он напомнил, Трамп одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart. По словам финансиста, такой исход может стать «замечательным».

«Речь идет о компании мирового класса, расположенной на территории США и находящейся под контролем инвесторов США. Если сделку удастся закрыть на наших условиях, то мы это сделаем. В обратном случае сегмент закроют», — предупредил он.

Также Мнучин отметил стремление президента США Дональда Трампа к обеспечению безопасности страны и соответствия любой сделки интересам Америки.

28 сентября суд в США временно заблокировал вступление в силу решения американских властей об удалении приложения социальной сети TikTok из магазинов Google и Apple.

Изначально запрет должен был вступить в силу с 20 сентября, но накануне Трамп одобрил покупку американского сегмента китайского приложения TikTok. В результате сделки должна появиться новая компания — TikTok Global. Она начнет работу в штате Техас.

Для ее работы правительство США создаст почти 25 тыс. рабочих мест. На обучение этих сотрудников правительство США выделит $5 млрд.

21 сентября Трамп заявил, что Вашингтон не одобрит сделку по продаже американского сегмента китайской социальной сети TikTok компаниям Oracle и Walmart, если они не получат над ним полного контроля.

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