Съемки на телеканале Башкирии остановили из-за пневмонии у сотрудника

В Башкирии на телеканале БСТ приостановили съемки утренней программы «Салям». Всех сотрудников направили на самоизоляцию из-за подозрения у одного из них пневмонии. Теперь в эфир будут выходить повторы выпусков.

Как заявил ИА «МедиаКорСеть» директор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов, любое проявление пневмонии — это потенциальная угроза. Поэтому и было принято решение о самоизоляции, чтобы не допустить возможного распространения заболевания.

По словам главного редактора программы Наиля Юнусова, он дважды сдавал тест на коронавирус, один из них показал положительный результат, а второй был отрицательным. Юнусов планирует пройти тестирование в третий раз.

В Башкирии постепенно растет количество заболевших коронавирусом. Министр здравоохранения республики Максим Забелин на прошлой неделе заявил о выделении 200 дополнительных коек в больницах. И.о. вице-мэра Уфы Радмил Муслимов попросил руководство предприятий усилить меры безопасности из-за распространения COVID-19.