Таможня Москвы обнаружила посылки из Испании с 2 тыс. психотропных препаратов

Сотрудники московской таможни обнаружили почти 2 тыс. таблеток с психотропным веществом в посылках из Испании, сообщает в среду, 30 сентября, пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

«Около двух тысяч таблеток, содержащих психотропное вещество алпразолам, обнаружили сотрудники московской таможни в нескольких международных почтовых отправлениях из Испании», — заявили таможенники.

Как отмечает пресс-служба ведомства, контрабандный канал поставок из Барселоны организовал житель Москвы. Препараты он заказывал на имена знакомых и просил забирать посылки в почтовом отделении за 10 тыс. рублей. Своим помощникам он говорил, что в посылках пересылаются жевательные резинки и детский конструктор.

Психотропные препараты распространялись по Москве и Московской области, а также пересылались в другие российские регионы.

В отношении организатора контрабандного канала и его сообщников возбуждены уголовные дела.

14 августа сообщалось, что полицейские на крупнотоннажном судне в Санкт-Петербурге, которое перевозило грузовой транспорт, обнаружили более 25 кг кокаина. Судно прибыло из Бельгии.

12 августа сообщалось, что МВД России предложило ввести уголовную ответственность за повторную пропаганду наркотических веществ в интернете.

В ведомстве отмечают, что введение уголовной ответственности необходимо для недопущения массового распространения обучающей информации, связанной с незаконным оборотом наркотиков и вызывающей положительное либо терпимое отношение к их потреблению.