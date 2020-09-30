Памятник Мариусу Петипа установят возле Мариинского театра в Петербурге

В Санкт-Петербурге могут установить памятник балетмейстеру Мариусу Петипа, пишет ТАСС со ссылкой на художественного руководителя, директора Мариинского театра Валерия Гергиева.

По словам Гергиева, памятник Петипа, так же как и памятник композитору Петру Чайковскому, появится у здания Мариинки. Худрук театра уточнил, через четыре дня коллектив культурного учреждения выступит в Париже с оперой Модеста Мусоргского «Хованщина». Об этом информирует телеканал «78». Мариус Петипа в тандеме с Чайковским поставил балеты «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик».

Напомним, памятник выдающемуся русскому флотоводцу Федору Ушакову установят на площади Труда в центре Санкт-Петербурга в 2021 году. Эскизный проект одобрен Градостроительным советом. Следующим этапом станет согласование законодательным собранием города.