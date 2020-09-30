Разрешение на отстрел 1,2 тыс. косуль выдали в Саратовской области

В Саратовской области с 1 октября открывается охота на лося, сибирскую косулю, бобра, пятнистого оленя и благородного оленя. Утверждены лимиты на отстрел этих видов животных.

Как пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства, охота на взрослых особей копытных продлится с 1 октября по 31 декабря, на лосей возрастом до одного года — до 15 января. Охота на бобра — до 28 февраля.

В этом сезоне охотникам позволено застрелить 289 лосей, 109 благородных оленей и 104 пятнистых оленя, а также 1,250 тыс. косуль. Разрешения на добычу на территории общедоступных охотничьих угодий распределили путем жеребьевки.

28 сентября сообщалось, что в Якутии вынесли приговор двум браконьерам, которые законно убили 15 диких северных оленей. Ущерб от их действий оценили в сумму, превышающую 1,6 млн рублей.