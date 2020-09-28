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Браконьеров осудили в Якутии за отстрел 15 северных оленей

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В Якутии вынесен приговор по уголовному делу двух браконьеров, которые незаконно добыли 15 особей диких северных оленей, причинив ущерб в размере более 1,6 млн рублей.

В суде установлено, что подсудимые в марте текущего года, заранее договорившись, выехали на двух снегоходах из села Саскылах Анабарского района в местность Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края с целью незаконной добычи диких северных оленей таймырской тундровой популяции. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.

В период незаконной охоты, один из обвиняемых, достоверно зная, что второй охотник не имеет специального разрешения на право хранения и ношения охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом и патронов к нему, незаконно передал ему для использования в охоте охотничий карабин, которым тот воспользовался. Каждому подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно.

Уголовное дело возбудили ранее по факту незаконного вылова рыбы в Хабаровском крае. Сотрудники полиции задержали четверых мужчин, которые выловили почти 400 особей кеты в Тугуро-Чумиканском районе. Рейд проводился на левом берегу устья реки Кутын. В общей сложности у мужчин изъяли 397 экземпляров кеты и порядка 130 кг икры. Ущерб оценивается в 7 млн рублей.

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