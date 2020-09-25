Браконьеры выловили кету на 7 млн рублей в Хабаровском крае

Уголовное дело возбудили по факту незаконного вылова рыбы в Хабаровском крае. Сотрудники полиции задержали четверых мужчин, которые выловили почти 400 особей кеты в Тугуро-Чумиканском районе.

Рейд проводился на левом берегу устья реки Кутын. Сотрудники МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали четверых ранее судимых жителей края. Они без разрешения вылавливали кету ради добычи икры. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

В общей сложности у мужчин изъяли 397 экземпляров кеты и порядка 130 кг икры. Ущерб оценивается в 7 млн рублей. Подозреваемые сообщили, что планировали перепродать икру.

У задержанных изъяли две моторные лодки и сети. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».