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Массовые мероприятия вновь ограничили в Брянской области

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Ряд ограничений возобновили в Брянской области из-за сложной обстановки с распространением коронавируса. Роспотребнадзор не будет согласовывать мероприятия с участием более 100 человек.

Попова заявила об отсутствии оснований для введения ограничений по COVID-19

По данным руководителя регионального управления Людмилы Трапезниковой, в Брянской области усилили контроль за соблюдением масочного режима. Кроме того, решено вновь ограничить проведение массовых мероприятий. Если летом граждане могли массово собираться на свежем воздухе, то теперь разрешены мероприятия с численностью участников не более 100 человек. Кроме того, Роспотребнадзор не будет согласовывать внешкольные собрания с участием детей, пишет интернет-газета «Брянские новости».

За сутки в Брянской области выявили 48 случаев заражения коронавирусом. Еще 49 человек выздоровели.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как в Кремле оценивают ситуацию с COVID-19 в России. По его словам, не все внимательно относятся к своему здоровью и принимают меры предосторожности, что ведет к росту числа случаев COVID-19. Вместе с тем Песков отметил, что введение новых запретов на фоне роста числа пациентов не является первоочередной задачей. Важен уровень подготовки систем здравоохранения каждого отдельно взятого населенного пункта. Он заверил, что с учетом опыта первой волны власти извлекли необходимые уроки, мобилизовали сферу медицины и создали запасы средств индивидуальной защиты.

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