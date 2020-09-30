Прямой эфир
Сюжет:

В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле оценивают ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране. По его словам, не все внимательно относятся к своему здоровью и принимают меры предосторожности, что ведет к росту числа случаев COVID-19.

Поручено сообщение: Путин призвал рассказывать населению о COVID-19
Людям надо популярно объяснять, почему важно носить маски и избегать массовых мероприятий, уверены эксперты

«Вирус из нашей страны, как, собственно ,со всего земного шара, не делся. Нам нужно каждому в отдельности стать осторожнее», — сказал Песков.

Он отметил, что недавно был в кинотеатре и не увидел там ни одного человека в маске.

«Что греха таить, я сам в маске не сидел, а это плохо, прошу прощения», — признался пресс-секретарь.

Вместе с тем, по его словам, введение запретов на фоне роста пациентов с COVID-19 является не первоочередной задачей, а важен в этом случае уровень подготовки систем здравоохранения каждого отдельно взятого населенного пункта. Он заверил, что с учетом опыта первой волны власти извлекли необходимые уроки, мобилизовали сферу медицины и создали запасы средств индивидуальной защиты.

«Кроме того, что немаловажно, наличие и выработанных протоколов для лечения заболевания, это позволяет более контролируемо осуществлять действия в борьбе с коронавирусом», — добавил Песков.

Ранее в этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что пока нет оснований для введения специальных ограничений по COVID-19.

Накануне заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что плато по заболеваемости COVID-19 в России может быть достигнуто к началу ноября.

Всего в России с начала пандемии зафиксировано 1 176 286 случаев COVID-19, выздоровели 958 257 человек, скончались 20 722, пишет «Газета.ру».

Инфографика

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020