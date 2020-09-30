В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле оценивают ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране. По его словам, не все внимательно относятся к своему здоровью и принимают меры предосторожности, что ведет к росту числа случаев COVID-19.

«Вирус из нашей страны, как, собственно ,со всего земного шара, не делся. Нам нужно каждому в отдельности стать осторожнее», — сказал Песков.

Он отметил, что недавно был в кинотеатре и не увидел там ни одного человека в маске.

«Что греха таить, я сам в маске не сидел, а это плохо, прошу прощения», — признался пресс-секретарь.

Вместе с тем, по его словам, введение запретов на фоне роста пациентов с COVID-19 является не первоочередной задачей, а важен в этом случае уровень подготовки систем здравоохранения каждого отдельно взятого населенного пункта. Он заверил, что с учетом опыта первой волны власти извлекли необходимые уроки, мобилизовали сферу медицины и создали запасы средств индивидуальной защиты.

«Кроме того, что немаловажно, наличие и выработанных протоколов для лечения заболевания, это позволяет более контролируемо осуществлять действия в борьбе с коронавирусом», — добавил Песков.

Ранее в этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что пока нет оснований для введения специальных ограничений по COVID-19.

Накануне заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что плато по заболеваемости COVID-19 в России может быть достигнуто к началу ноября.

Всего в России с начала пандемии зафиксировано 1 176 286 случаев COVID-19, выздоровели 958 257 человек, скончались 20 722, пишет «Газета.ру».

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