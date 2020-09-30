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Очевидцы сообщили о мощном взрыве в Париже

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В Париже прогремел мощный взрыв, его причина на данный момент неизвестна, сообщает 30 сентября Reuters со ссылкой на очевидцев.

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По информации агентства, взрыв чувствовался в центральных районах города и на его окраинах. Между тем в префектуре полиции французской столицы опровергли данные о взрыве. Там заявили, что речь идет об истребителе, который преодолел звуковой барьер.

На своей странице в Twitter правоохранители призвали граждан не загружать телефонными звонками экстренные службы.

25 сентября в 11-м округе Парижа вооруженный мачете мужчина ранил четырех человек, а затем скрылся с места ЧП на метро. Утверждалось, что среди пострадавших — двое сотрудников информационного агентства First Lines.

В рамках расследования правоохранители задержали семь человек. Атаку расследуют как теракт.

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