Пользователи соцсетей высказались о предстоящей цифровой переписи

Опрос, проведенный в конце августа в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», показал, что думают россияне о целях проведения Всероссийской переписи населения и какой способ участия в нем вызывает у них наибольший интерес. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, который поступил в редакцию в среду, 30 сентября.

В исследовании участвовали 1,6 тыс. респондентов разных возрастов. Большинство из них — 77% — уже знают о скором проведении переписи. О возможности самостоятельного участия в мероприятии на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru) осведомлены 69% опрошенных, хотят воспользоваться — 55%.

О возможности участвовать офлайн через переписчиков знает 62%, через МФЦ — 39%. Готовы к таким способам участия в переписи 30 и 10% соответственно.

«Готовность представителей самых разных поколений заполнить переписной лист на портале «Госуслуги.ру» доказывает, что мы пошли правильным путем. Мы видим, что общество готово к использованию онлайн-форматов во взаимодействии с государством и институтами гражданского общества», — считает глава Росстата Павел Малков.

По его словам, опрос еще раз показал, что онлайн-перепись является единственным способом достучаться до тех, кого потеряли бы при использовании традиционных методов — обходе жителей переписчиками. Теперь у этих граждан есть возможность самостоятельно заполнить переписной лист.

Он добавил, что для ведомства важно сделать так, чтобы у каждого была возможность участвовать в переписи.

По данным опроса, самую высокую долю тех, кто хотел бы поучаствовать в переписи в интернете, составляют респонденты в возрасте 25–34 лет. За вариант с Госуслугами голосуют 64% из них. Он допускает, что популярность дистанционного формата у них связана с тем, что они в целом широко используют электронные услуги.

«Самыми активными поколениями, участвующими в подобных мероприятиях и преимущественно в онлайн-формате, являются миллениалы, рожденные в конце 1980-х и 1990-е годы, а также поколение Z, или хоумлендеры, рожденные с начала 2000-х», — рассказал «Известиям» основатель и координатор российской школы теории поколений RuGenerations Евгений Шамис.

Он связал это с тем, что миллениалам важно «поднимать вопросы будущего» и участвовать в предоставляющих эту возможность социально значимых проектах, а поколению Z — добиваться определенных результатов.

Среди респондентов в возрасте старше 55 лет, которые готовы участвовать в переписи, онлайн-вариант выбирает почти каждый второй — 49%. Эта же категория пользователей соцсетей отличается одним из самых высоких показателей осведомленности.

Социолог Евгения Шамис отмечает, что людям свойственно оценивать масштабные события в государстве, ориентируясь на свой жизненный опыт.

«И чем больше мы видим позитивных примеров изменений, тем больше уверены, что на будущее можно повлиять, хоть и косвенно. И пытаемся задействовать все возможности. Перепись представляется респондентам подходящим для этого инструментом», — сказала эксперт.

Отдельный блок опроса был посвящен отношению россиян к переписи. 65% продемонстрировали уверенность в том, что перепись нужна, и большинство из них уже знают о скором статистическом событии. Те, кто услышал о переписи впервые в рамках опроса, реже заявляли о ее необходимости — только 51% из категории неосведомленных.

Опрос показал, что чем положительнее у респондента восприятие качества жизни в регионе и возможности на нее влиять, тем сильнее убежденность в необходимости проведения переписи. Значительная доля респондентов, планирующих участвовать, считают жизнь в своем регионе «легче» или «такой же, как в других». Получается, что больше знаний о переписи демонстрируют жители крупных городов-миллионников, в том числе Москвы.

Для 70% респондентов мотивацией к участию в переписи является мнение «участвуя в переписи, я влияю на свое будущее». Больше согласны с этим высказыванием москвичи — 77%, респонденты старше 45 лет — свыше 72%, а также те, кто считает, что перепись в нашей стране точно нужна, — 95%.

«Известия» 30 сентября ознакомились с результатами опроса, проведенного по заказу Росстата. Согласно ему, большинство россиян хотели бы пройти Всероссийскую перепись населения онлайн. 9% граждан не хотели бы принимать участие в переписи. Еще 17% сомневаются, беспокоясь за безопасность личных данных.

По мнению экспертов, благодаря цифровизации новая перепись будет точнее предыдущих, даже несмотря на нежелание некоторых граждан участвовать в ней.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным ее нововведением станет возможность самостоятельного заполнения россиянами электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».