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Американский биолог рассказала о влиянии гриппа на коронавирус

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Инфекция гриппа может усиливать течение коронавируса, рассказала «Известиям» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова в среду, 30 сентября.

Однако это происходит не вследствие какого-либо скрещивания или передачи коронавирусу частей вируса гриппа, отметила ученый. Это два совершенно разных вируса, и они не обмениваются никакими компонентами. Просто на человеческий организм выпадает двойная нагрузка.

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«В то же время время мутации коронавируса вызывают озабоченности. Сейчас описан не только [штамм коронавируса] D614G, но и новые мутации. Они еще хуже <...> И они вызывают озабоченность, потому что эксперимент invitrо показал, что их нельзя нейтрализовать антителами к вирусу, который изначально был», — сказала Баранова.

Это вызывает большую озабоченность по поводу создаваемых вакцин, заключила доктор биологических наук.

О том, что коронавирус мутирует очень медленно, а значимых изменений вируса на сегодня нет, 30 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу НТВ.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что понимает усталость граждан от мер защиты от коронавируса, однако он подчеркнул, что COVID-19 — «очень опасный и тихий противник».

В тот же день вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что основными причинами заболеваемости COVID-19 в России являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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