В Москве тренера уволили из фитнес-клуба из-за отравления жиросжигателем

Инструктор московского фитнес-клуба был уволен после того, как отравился опасным жиросжигателем, передает 30 сентября телеканал РЕН ТВ.

По его данным, 20-летний инструктор употребил для улучшения своей формы динитрофенол — запрещенное к продаже вещество. Сам тренер опровергает эту информацию. По утверждению мужчины, он использовал обычный препарат из магазина спортивного питания, а также ограничил количество соли в своем рационе, в результате чего его самочувствие ухудшилось.

«Я попросил вызвать скорую, и меня увезли. Мне прокапали хлорид натрия и на следующий день отпустили, так как мое состояние было хорошим», — рассказал тренер.

Мужчину доставили 26 сентября в одну из столичных больниц.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

20 сентября глава Минспорта России Олег Матыцин сообщил, что ведомство работает над формированием культуры нулевой терпимости к допингу во всех регионах страны. По мнению министра, необходим более ответственный подход к взаимодействию со сборными, тренерами, федерациям и медработниками.