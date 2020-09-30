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В Москве тренера уволили из фитнес-клуба из-за отравления жиросжигателем

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Инструктор московского фитнес-клуба был уволен после того, как отравился опасным жиросжигателем, передает 30 сентября телеканал РЕН ТВ.

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По его данным, 20-летний инструктор употребил для улучшения своей формы динитрофенол — запрещенное к продаже вещество. Сам тренер опровергает эту информацию. По утверждению мужчины, он использовал обычный препарат из магазина спортивного питания, а также ограничил количество соли в своем рационе, в результате чего его самочувствие ухудшилось.

«Я попросил вызвать скорую, и меня увезли. Мне прокапали хлорид натрия и на следующий день отпустили, так как мое состояние было хорошим», — рассказал тренер.

Мужчину доставили 26 сентября в одну из столичных больниц.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

20 сентября глава Минспорта России Олег Матыцин сообщил, что ведомство работает над формированием культуры нулевой терпимости к допингу во всех регионах страны. По мнению министра, необходим более ответственный подход к взаимодействию со сборными, тренерами, федерациям и медработниками.

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