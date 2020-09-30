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В Центре Гамалеи разъяснили правила занятия спортом при вакцинации от COVID-19

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Физические нагрузки при вакцинации от коронавирусной инфекции не противопоказаны, но чрезмерных нагрузок стоит избегать. Об этом сообщил «РИА Новости» директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в среду, 30 сентября.

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«Физическими нагрузками можно заниматься, единственное — не надо себя до изнеможения доводить, чтобы глюкоза не уходила», — сказал он.

Гинцбург объяснил, что глюкоза нужна, чтобы клетки нормально размножались, поскольку после прививки антитела начинают делиться.

Он отметил, что если спортсмены очень интенсивно занимаются, глюкозы становится меньше, она перерабатывается в энергию. В результате организм истощается, поэтому «пару дней надо избегать чрезмерной нагрузки», заключил директор центра им Гамалеи.

Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин рассказал, что вакцина Центра им. Гамалеи была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой.

Согласно последним рекомендациям Минздрава России по лечению COVID-19, вакцина противопоказана лицам младше 18 лет, а также беременным и кормящим матерям из-за отсутствия данных об эффективности и безопасности препарата для этих групп граждан.

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