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Эксперты выступили за продление программы кредитных каникул в России

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Эксперты считают, что в России стоит продлить программу кредитных каникул для заемщиков, пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом 30 сентября сообщает «РИА Новости».

Бремя вышло: у 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы
Им грозит начисление выплат за все пропущенные месяцы, пени и ухудшение кредитной истории

Так, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева назвала закон о кредитных каникулах одной из главных мер поддержки россиян.

Однако она отметила, что к настоящему дню, когда истекает срок приема заявок на такую услугу, многие заемщики не смогли вернуть себе прежний уровень заработка. В этой связи она спрогнозировала к концу года увеличение числа банкротств.

«Вместе с тем правительство продляет некоторые меры поддержки, и мы надеемся, что программа предоставления кредитных каникул тоже может быть продлена. Банковский сектор, очевидно, рад этому продлению не будет», — рассказала агентству Лазарева.

С этим мнением согласен и гендиректор аналитического центра «БизнесДром», председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев. Он подчеркнул, что продление антикризисных мер, в том числе этих кредитных каникул, стоит рассмотреть, особенно в условиях, когда наблюдается рост новых случаев COVID-19.

14 сентября из материалов Центробанка стало известно, что крупнейшие банки России аннулировали около 23 тыс. обращений россиян по кредитным каникулам в рамках государственной программы.

3 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право гражданам и малому бизнесу обращаться в банк с требованием о предоставлении отсрочки по оплате кредита сроком до шести месяцев. При этом услуга может быть предоставлена только тем заемщикам, доходы которых за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.

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