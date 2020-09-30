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Макрон произнес самую длинную речь на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН

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Речь президента Франции Эмманюэля Макрона на общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН, которые завершились во вторник, длилась 48 минут. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает ТАСС.

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Макрон затронул все ключевые темы международной повестки: от пандемии коронавирусной инфекции до ситуации с российским блогером Алексеем Навальным. Он также высказал свое мнение о положении дел в Белоруссии, Иране, КНДР, Ливии, Ливане и Европе.

Самые короткие выступления были у представителей Венгрии и Монголии — они заняли по шесть минут. Секретариат ООН рекомендует участникам форума ограничить свою речь 15 минутами, однако многие ораторы нарушают это правило. Кроме того, в этом году из-за пандемии презентации проходили в онлайн-формате и лидеры стран не выходили по традиции к трибуне Генассамблеи.

Рекорд по продолжительности выступления принадлежит лидеру Кубинской революции Фиделю Кастро, который в 1960 году говорил с трибуны Генассамблеи ООН 4 часа 29 минут.

Накануне Макрон до своего выступления успел встретиться лично с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, и она предложила провести переговоры об организации новых президентских выборов в республике на платформе ОБСЕ.

В свою очередь Макрон подтвердил, что Франция «сделает всё возможное» для разрешения политического кризиса в Белоруссии, и отметил, что санкции будут приняты в ближайшие дни или недели, пишет «Газета.ру».

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