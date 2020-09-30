В США умерла певица Хелен Редди

В США в возрасте 78 лет скончалась австралийская певица Хелен Редди, исполнитель и соавтор песни I Am Woman, которая в последствии стала гимном феминистского движения. Об этом 29 сентября сообщила семья исполнительницы в Facebook.

По словам близких, Редди умерла во вторник в доме престарелых в Лос-Анджелесе.

«Она была прекрасной матерью, бабушкой и поистине значимой женщиной. Наши сердца разбиты, но нас утешает осознание того, что ее голос будет жить вечно», — говорится в заявлении.

Редди родилась в Мельбурне в 1941 году в актерской семье. После победы на конкурсе талантов в 1960-х она получила контракт на звукозапись в Нью-Йорке.

При этом мировую известность она получила только в 1972 году, когда вышел ее хит I Am Woman, написанный ею в соавторстве с Рэем Рертоном и ставший настоящим гимном феминизма. Спустя несколько лет Редди была удостоена звезды на голливудской Аллее Славы.

В 2015 году у певицы диагностировали деменцию, и последние годы жизни она провела в доме престарелых.