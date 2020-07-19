Голоса из изоляции: проповеди, раритеты и мировые премьеры

Страны одна за другой снимают «ковидные» ограничения, но для музыкального мира пандемия остается темой номер один. Massive Attack внезапно выпустили мини-альбом, посвященный осмыслению ситуации, ударник Queen Роджер Тейлор представил анимационный клип на песню Isolation — собственно, о карантине, а Даниэль Баренбойм продирижировал сочинениями Пьера Булеза и ведущих современных композиторов в пустом зале. «Известия» разбирались, есть ли шанс у злободневного остаться в вечности.

Сингл недели

The Rolling Stones — Criss Cross

Самая заметная песня недели, пожалуй, единственная из нашей подборки не имеет отношения к пандемии и появилась бы в любом случае. Почему? Да потому что она была сочинена и записана еще в 1973 году для альбома «роллингов» Goats Head Soup , но не вошла в итоговый трек-лист. Теперь же пластинку решено перевыпустить в расширенном виде, и первым синглом нового издания стала как раз неизданная ранее Criss Cross.

Помимо нее в Deluxe Edition будут еще два раритета с похожей судьбой — All The Rage и Scarlet, причем на последней партию гитары сыграл Джимми Пейдж из Led Zeppelin. Ну а пока можно оценить лишь Criss Cross, и здесь впечатления двойственные. С одной стороны, это в общем-то не самая яркая работа «роллингов». Вполне понятно, почему она не была взята в альбом. Но, с другой стороны, в рок-н-ролльном обаянии этому бодрому номеру с расхлябанным вокалом Джаггера и весьма изобретательной аранжировкой не откажешь. В целом же — идеальный ностальгический материал, осколок давно ушедшей эпохи.

Клип недели

Roger Taylor — Isolation

Ударник Queen Роджер Тэйлор присоединился ко многим товарищам по рок-олимпу, высказавшимся в своем творчестве о карантине. Isolation — довольно простая и весьма светлая песня с вокалом самого Тэйлора. Но интереснее здесь даже не музыка, а клип. Он основан на хронике последних месяцев, дополненной изобретательной анимацией, имитирующей то акварель, то рисунки чернилами.

Люди в очереди на расстоянии в полтора метра друг от друга, толпа в масках, аплодирующая медикам, жильцы дома, общающиеся через окна... Каждый из этих образов, ставших уже символами, встраивается в рисованный «сюжет», отражающий текст песни. Но главное, видео прекрасно иллюстрирует сам дух музыки Тэйлора и главный его месседж: изоляция — не повод вешать нос. Надо жить и радоваться жизни.

Альбом недели

Massive Attack — Eutopia

Самая странная и спорная пластинка (если здесь уместно это слово) недели, а может, и месяца — новый мини-альбом (EP) Massive Attack «Утопия». Почему странная? Во-первых, опубликован релиз пока только в виде клипов на YouTube и в Instagram — скачать аудио или купить его на физическом носителе невозможно. Во-вторых, наряду с музыкой и психоделическим видеоартом, напоминающим творчество нейросетей, в каждой композиции фигурирует речь какого-либо ученого или общественного деятеля, бичующего пороки современного общества и рассказывающего, куда катится мир в эпоху COVID-19.

Глобальное потепление, социальное расслоение, несовершенство налоговой системы... Такие темы затрагивают ораторы. А завершают каждое видео цитаты из «Утопии» Томаса Мора. И это третья особенность новой работы Massive Attack. Несмотря на лаконичность, Eutopia — концептуальный альбом. Не просто музыка, но проповедь, высказывание о наболевшем. Вот только хотят ли меломаны слушать заумные речи на английском, пусть и на фоне фирменных битов и изобретательного бэк-вокала?

Соцсети уже полнятся призывами выпустить треки Eutopia без текстовой составляющей. Пожалуй, было бы небезынтересно послушать такую версию — в конце концов, музыка здесь любопытная, рука Massive Attack сразу узнается, хотя некоторая фоновость всё же присутствует (оно и логично). Но лидеру группы Роберту Дель Найя, известному как 3D, уже давно не особо интересно выпускать просто музыку. Поэтому он создает фактически новый жанр на стыке трип-хопа, видеоарта и аудиообращения. Вот только понравится такой эксперимент явно не всем.

Концерт недели

Фестиваль новой музыки в Зале Пьера Булеза

Невозможность пригласить публику в зал — не повод не играть концерты, решили в Германии. Четыре вечера подряд один из крупнейших современных дирижеров и пианистов Даниэль Баренбойм выходил на сцену нового берлинского Зала Пьера Булеза и вместе с ансамблем солистов исполнял произведения современных композиторов, написанные специально для этого фестиваля. В общей сложности — десять мировых премьер. А предваряло каждую программу одно сочинение самого Булеза — автора, которого, увы, мы уже не можем назвать современным, но его статус «крестного отца» всего послевоенного авангарда с годами становится только очевиднее, а музыка — продолжает жить, хотя ее создателя и главного исполнителя четыре года как нет с нами.