Улыбайтесь, дамы: от Кэти Перри до тинейджера Шостаковича

Кэти Перри воспевает улыбку, Диана Арбенина предлагает вдохнуть «Кислород», Evanescence снимают клип на iPhone в самоизоляции, а российские пианисты играют неизвестные подростковые сочинения Шостаковича . На появление почти всех музыкальных новинок этой недели оказала влияние пандемия, и все-таки они заряжают оптимизмом и напоминают, что жизнь продолжается, а творчеству никакие обстоятельства не помеха.

Сингл недели

Katy Perry «Smile»

Новый, первый за три года, альбом Кэти Перри Smile выйдет только в августе, но титульный сингл певица опубликовала уже на этой неделе. Это короткий (менее трех минут) упругий поп-трек, не отличающийся мелодической изобретательностью, но спродюсированный в соответствии с последними тенденциями массовой музыкальной моды , явно создан для того, чтобы зарядить позитивом в это совсем не позитивное лето.

Под такую музыку можно гулять, заниматься спортом, отдыхать с друзьями (не забывая о социальной дистанции!)... Особых красот здесь нет, но единственный мотивчик цепляет, голос Кэти звучит мощно и ярко, а текст возвращает нас из тревожного мира в атмосферу гламура и беззаботной роскоши — как будто и не было всех этих событий последних месяцев.

Слушайте Smile — Katy Perry на Яндекс.Музыке

Клип недели

Evanescence «Game is Over»

Готовит новый альбом и рок-группа Evanescence. Песня Game is Over должна стать последним синглом к нему, в треке есть все то, за что мы так любим Evanescence: мрачное мощное звучание, моментально узнаваемый голос Эми Ли и небанальная мелодика . Но в данном случае нам интереснее клип . Он был создан в условиях карантина. И на первый план здесь выходят даже не сами музыканты, снимавшиеся на iPhone по отдельности, из своих домов, а монтажные фокусы и цветовые фильтры — бесконечные перекрашивания, наложения и прочие примочки, сильно деформирующие исходную картинку . Из-за них ролик производит совершенно психоделическое впечатление. И, с одной стороны, это можно было бы заклеймить как дурновкусие — мол, школьник дорвался до компьютера с библиотекой эффектов, но с другой — получилось пугающее и убедительное отражение того пограничного состояния, в которое многие из нас погрузились во время мучительно долгой самоизоляции.

Видео может вызвать полярно разные оценки, но количество просмотров — больше полумиллиона на YouTube за первую неделю — убеждает, что музыканты попали в точку. А может мы просто соскучились по хорошей музыке...

Фото: youtube/Evanescence

Альбом недели

Ночные снайперы «Кислород»

Новая пластинка Дианы Арбениной со товарищи вышла всего через год после предыдущего лонгплея («Невыносимая легкость бытия»). Благодарить за это надо самоизоляцию и карантин : артистка говорит, что отмена гастролей позволила ей сконцентрироваться на работе над новым материалом. И, надо признать, получился он очень достойным. Возможно, это лучшая работа музыкантов за десятилетие.

Большинство из 13 треков — драйвовые динамичные композиции с интенсивной ритм-секцией, везде — очень прихотливые аранжировки с разными солирующими инструментами и уместной постобработкой. Слушать это увлекательно, но в то же время никогда не возникает ощущения этакой вымученности («что бы еще такого сюда добавить?») . Есть и две баллады с исповедальными текстами и доминирующим фортепиано в аккомпанирующем составе — отличное напоминание о том, что Арбенина — прекрасный поэт и мелодист. А завершает альбом титульная песня, и ее настроение — полетное, светлое, оставляющее ощущение дыхания полной грудью, — можно считать доминирующим и для диска в целом . И так не хочется с этим настроением расставаться!

Слушайте O2 — Ночные Снайперы на Яндекс.Музыке

Концерт недели

«Шостакович – Открытия»

Международный фестиваль «Дни Шостаковича» в Горише (Германия) в этом году проходит онлайн , однако главный концерт программы вполне тянет на сенсацию . Российские пианисты Юлианна Авдеева (победитель Конкурса имени Шопена) и Дмитрий Маслеев (победитель Конкурса имени Чайковского) исполняют программу из сочинений Шостаковича, среди которых девять мировых премьер: недавно найденные вещи.

В интерпретации Дмитрия Маслеева, играющего из пустого Зала Чайковского, звучат три фуги и шесть пьес, написанных с 1918 по 1920 год. Юлианна Авдеева, находясь в отеле Гориша, играет не оконченную автором Прелюдию и фугу до-диез минор (завершена Кшиштофом Мейером), Скерцо Op.1а и единственную в программе известную вещь — Сонату для фортепиано № 1 Op.12.

Конечно, пьесы и скерцо — это еще не тот Шостакович, которого мы знаем и ценим. Композитору было на момент их сочинения от 12 до 15 лет . И вместе с тем они демонстрируют мелодический дар юного музыканта и вполне взрослое владение фортепианной фактурой. Возможно, какие-то из них мальчик играл Глазунову, ректору Петроградской консерватории, который, как известно, принял его на обучение в 1919-м.

Иное дело — фуги 1934 года. Это уже настоящий, зрелый Дмитрий Дмитриевич. И, в общем-то, эти три сочинения вполне могут восприниматься как «генеральная репетиция» перед 24 прелюдиями и фугами Op.87.

47-минутная программа, включающая также комментарии пианистов на английском, доступна на французском канале Arte и в виртуальном зале Московской филармонии.