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Президент UFC предложил Нурмагомедову и Макгрегору поучаствовать в реалити-шоу

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Экс-бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конору Макгрегору и действующему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову предложили стать тренерами команд в новом сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, однако российский спортсмен отказался. Об этом 29 сентября рассказал менеджер Нурмагомедова — Али Абдель-Азиз в беседе с TMZ.

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«На прошлой неделе [президент UFC] Дана Уайт позвонил мне и сказал: «Али, что ты думаешь насчет того, чтобы Хабиб, если он победит [Джастина Гэтжи], и Конор стали участниками The Ultimate Fighter на [телеканале] ESPN?» — заявил Абдель-Азиз.

Он уточнил, что по плану Уайта Нурмагомедов и Макгрегор должны были встать во главе команды бойцов, а кульминацией шоу стал бы их реванш.

«Но Хабиб отказался. Он сказал: «Этот человек [Макгрегор] — человеческий мусор. Он — мусор», — сообщил менеджер, отметив, что Конор не заслужил этот бой.

Кроме того, Абдель-Азиз уточнил, что Уайт предложил устроить такое же шоу с участием Джастина Гэтжи — если тот одержит победу над Нурмагомедовым. Встреча бойцов станет главным боем турнира UFC 254, который состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок пройдет без зрителей.

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