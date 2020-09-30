Байден назвал Трампа худшим президентом в истории США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в ходе первых дебатов назвал действующего американского лидера Дональда Трампа худшим президентом в истории страны.

По мнению Байдена, никто не справлялся с обязанностями главы государства хуже Трампа.

«Это президент, который портит всё. Вы — худший президент, который когда-либо был в Америке», — сказал демократ.

В целом начало дебатов началось с перепалок, взаимных перебиваний и обвинений. Трамп несколько раз мешал Байдену договорить фразы, из-за чего последний попросил его «заткнуться».

Трансляцию теледебатов ведут центральные телеканалы США.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Согласно последним опросам Университета Монмута, за Байдена собираются проголосовать 50% опрошенных американцев, за Трампа — 44%.