Член британского парламента выдвинул Байдена на Нобелевскую премию мира

Член парламента Великобритании выдвинул кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена на Нобелевскую премию мира.

Инициатива принадлежит члену лейбористской партии страны Крису Брайанту. О своем намерении он заявил перед теледебатами кандидатов на пост президента США.

«Когда одни прибегали к насильственным решениям, он (Байден — Ред.) утверждал, что лучшая сила — это сила убеждения. Потому что оружие может остановить сердце, однако подходящие слова могут изменить многие сердца, а много сердец могут изменить мир», — сказал Брайант изданию Evening Standard во вторник, 29 сентября.

Ранее группа австралийских профессоров выдвинула на получение премии оппонента Байдена, действующего президента США Дональда Трампа, что стало его третьей номинацией в текущем году.

По словам профессора Дэвида Флинта, Трамп руководит страной в соответствии со «здравым смыслом» и руководствуется интересами национальной политики. Кроме того, он сокращает тенденцию США «вмешиваться во все войны».

Флинт отметил, что Трамп достиг соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, а также то, что глава Белого Дома стал первым президентом США, который сделал страну «энергетически независимой от Ближнего Востока».

«Он действительно создает мир во всем мире, как этого не делал никто из его предшественников. Он полностью заслуживает Нобелевской премии мира», — сказал профессор в интервью телеканалу Sky News Australia.

Первые дебаты Трампа и Байдена стартовали в городе Кливленд в среду в 4:00 мск.