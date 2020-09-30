В России до конца года может закрыться треть АЗС

Уже в 2020 году треть российских заправок может закрыться. Такой прогноз «Известиям» представили в Независимом топливном союзе (НТС). С 1 октября 2020-го вступает в силу национальный стандарт (ГОСТ Р 58927-2020). В нем содержатся новые рекомендации по оснащению АЗС.

Документ обязывает заправки иметь в распоряжении оборудование с контролем количества заливаемого топлива. Колонки должны быть оснащены программным обеспечением (ПО) с защитой от несанкционированного доступа, а также замен узлов, не предусмотренных ее изготовителем.

Вице-президент НТС Дмитрий Гусев отметил, что в России из 23 тыс. АЗС большая часть (около 60%) — это независимые. И многим из них будет не по карману такое обновление оборудования, а из-за несоответствия новым стандартам они могут подвергнуться штрафам. Также в НТС отметили, что производители не сумеют обеспечить достаточное количество нового оборудования.

— В итоге предприниматели окажутся в ситуации, когда неясно, где его брать и сколько на это есть времени. При этом периодически ужесточаются штрафы против АЗС. В этой ситуации есть риски, что треть российских заправок уже в 2020 году закроется, — заключил представитель НТС.

Ужесточается и требование к точности отпуска топлива. Ранее этот показатель был равен 0,5 мл на литр (из них 0,25 мл на литр с учетом температур). Теперь же оно составит 0,25 мл на литр без учета температур. Без нового оборудования АЗС не смогут соответствовать таким требованиям, говорят эксперты.

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Недолить штрафную: бизнес видит риск закрытия трети АЗС в России