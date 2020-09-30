Суд США приговорил россиянина Никулина к более чем семи годам заключения

Суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) приговорил россиянина Евгения Никулина к семи годам и четырем месяцам заключения по делу о киберпреступлениях. Об этом 30 сентября сообщает «РИА Новости».

Ранее судья Уильям Элсап в ходе онлайн-заседания отклонил ходатайства защиты об оправдании Никулина и пересмотре дела.

«Я приговариваю его к 88 месяцам тюрьмы», — объявил судья.

При этом прокуроры требовали для россиянина 12 лет и месяц тюрьмы, а адвокаты просили приговорить Никулина к уже отбытым четырем годам заключения.

Обвинительный вердикт в отношении Никулина суд присяжных в Сан-Франциско вынес 10 июля.

ФБР обвинило Никулина в кибератаках на сайты LinkedIn, Dropbox, Formspring и частные компьютеры, совершенных в 2012 году. Россиянин был арестован чешской полицией по запросу бюро в октябре 2016 года, после чего в марте 2018 года Чехия экстрадировала Никулина в США.

9 апреля 2019 года Конституционный суд Чешской Республики признал экстрадицию незаконной.