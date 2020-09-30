Прямой эфир
Сюжет:

Суд США приговорил россиянина Никулина к более чем семи годам заключения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) приговорил россиянина Евгения Никулина к семи годам и четырем месяцам заключения по делу о киберпреступлениях. Об этом 30 сентября сообщает «РИА Новости».

Суд пойдет: США решат судьбу Евгения Никулина в марте 2020 года
Жюри присяжных может приговорить «российского хакера» фактически к пожизненному заключению

Ранее судья Уильям Элсап в ходе онлайн-заседания отклонил ходатайства защиты об оправдании Никулина и пересмотре дела.

«Я приговариваю его к 88 месяцам тюрьмы», — объявил судья.

При этом прокуроры требовали для россиянина 12 лет и месяц тюрьмы, а адвокаты просили приговорить Никулина к уже отбытым четырем годам заключения.

Обвинительный вердикт в отношении Никулина суд присяжных в Сан-Франциско вынес 10 июля.

ФБР обвинило Никулина в кибератаках на сайты LinkedIn, Dropbox, Formspring и частные компьютеры, совершенных в 2012 году. Россиянин был арестован чешской полицией по запросу бюро в октябре 2016 года, после чего в марте 2018 года Чехия экстрадировала Никулина в США.

9 апреля 2019 года Конституционный суд Чешской Республики признал экстрадицию незаконной.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020