Зеленский выдвинул ультиматум президенту Польши

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Варшаве ультиматум, согласно которому встреча с польским лидером Анджеем Дудой будет возможна только после приведения в порядок могил украинских националистов на горе Монастырь.

Как сообщает «Газета.ру» 29 сентября со ссылкой на офис украинского президента, речь идет о захоронениях бойцов УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ).

Таблички на могилах были уничтожены 21 января. В Польше довольно часто оскверняют захоронения украинских националистов, которые в годы Второй мировой войны сотрудничали с нацистами и убивали мирное население.

Именно члены УПА устроили Волынскую резню, во время которой были убиты до 100 тыс. поляков.

Зеленский поднимал вопрос о восстановлении захоронений еще в январе 2020 года после визита в Освенцим. Тогда оба президента предложили забыть об исторических разногласиях и вместе провести мероприятия в память о солдатах обеих стран, сражавшихся против СССР.

По мнению директора Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрия Родионова, ультиматум Зеленского ничем не обернется для отношений Киева и Варшавы.

«Памятник вроде как установлен законно, но восстанавливать его открыто для польских властей — означает навлечь на себя гнев собственных граждан, которые не готовы заигрывать с потомками убийц их предков», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

В последние годы Киев проводит политику героизации националистов, ставших в годы Великой Отечественной войны пособниками гитлеровцев в борьбе против Советского Союза. В Киеве и ряде других городов страны в январе прошли факельные шествия в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры.