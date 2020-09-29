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Посол заявил об «экзамене» на дружбу между Россией и Белоруссией

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Россия и Белоруссия сдают экзамен на глубокую и масштабную дружбу, заявил во вторник, 29 сентября, посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

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«Мы сдаем экзамен на новый уровень отношений. На иную дружбу — более глубокую, более масштабную и на иной взгляд в будущее», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, страны сплачивает единство в подходах, уважение к памяти ветеранов и понимание помощи в преодолении Белоруссией «сложного этапа жизни».

Ранее 29 сентября сообщалось, что Москва и Минск пришли к консенсусу в основных вопросах по ценам на газ для Минска в 2021 году. Также они вернулись к переговорам по интеграционным «дорожным картам».

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота 20 сентября заявил, что работу по интеграции России и Белоруссии предложено активизировать. В частности, он сообщил, что профильные министерства обещают до конца года решить вопрос об отмене роуминга.

В начале сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с Семашко и главой минэнерго этого государства Виктором Каранкевичем сотрудничество в газовой сфере.

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