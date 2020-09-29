Иностранным студентам разъяснили условия въезда в Россию

Студентов из-за границы будут пускать на территорию России для обучения в вузах после снятия ограничений на въезд в страну. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобрнауки во вторник, 29 сентября.

«Допуск иностранных студентов к очному обучению в Российской Федерации зависит от снятия ограничений на въезд в страну», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что на сегодняшний день, согласно распоряжению правительства России от 20 сентября 2020 года № 2406-р, сняты ограничения на въезд из Белоруссии, Казахстана, Киргизии (с 21 сентября), Южной Кореи (с 27 сентября).

Как сообщил министр образования и науки России Валерий Фальков на Российской креативной неделе 12 сентября, более 100 тыс. иностранных студентов пока еще не въехали в нашу страну для обучения в вузах в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В тот же день Фальков сообщил, что с начала учебного года в отечественных вузах не зафиксировали вспышек COVID-19.

В конце августа СМИ со ссылкой на письмо главы Роспотребнадзора Анны Поповой руководителям территориальных органов ведомства сообщили, что иностранным студентам могут разрешить въезжать в Россию для получения образования и продолжения обучения.

Также сообщалось о планах разрешить въезд в Россию лицам, которые учатся в вузах Минобороны и принимаются на обучение в 2020/21 учебном году по действующим учебным визам из стран, с которыми есть визовый режим, или по спискам, направляемым Минобороны в Федеральную службу безопасности, из государств, с которыми действует безвизовый режим.

Кроме того, «РИА Новости» со ссылкой на письмо зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Максима Зайцева, направленное главе главе Минобрнауки, отмечали, что депутат просит разрешить иностранным студентам въезжать в Россию для обучения.

Ранее, 20 августа, Минобрнауки сообщило о своевременном начале учебного года в вузах России с 1 сентября. В ведомстве отмечали, что вернуться для обучения в российских вузах в 2020/21 учебном году смогут заграничные студенты из Турции, Великобритании, Танзании, Швейцарии, Абхазии и лица, которые имеют вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в этих странах.

Для иностранных студентов, которые не смогут вернуться в Россию к началу занятий, Минобрнауки совместно с российскими вузами прорабатывало различные форматы начала учебного года, в том числе обучение в дистанционном формате.