Прямой эфир
Сюжет:

Иностранным студентам разъяснили условия въезда в Россию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Студентов из-за границы будут пускать на территорию России для обучения в вузах после снятия ограничений на въезд в страну. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобрнауки во вторник, 29 сентября.

В звонок не звонить, родителей не вызывать: чем запомнится День знаний – 2020
Время занятий в школах может увеличиться на несколько часов

«Допуск иностранных студентов к очному обучению в Российской Федерации зависит от снятия ограничений на въезд в страну», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что на сегодняшний день, согласно распоряжению правительства России от 20 сентября 2020 года № 2406-р, сняты ограничения на въезд из Белоруссии, Казахстана, Киргизии (с 21 сентября), Южной Кореи (с 27 сентября).

Как сообщил министр образования и науки России Валерий Фальков на Российской креативной неделе 12 сентября, более 100 тыс. иностранных студентов пока еще не въехали в нашу страну для обучения в вузах в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В тот же день Фальков сообщил, что с начала учебного года в отечественных вузах не зафиксировали вспышек COVID-19.

В конце августа СМИ со ссылкой на письмо главы Роспотребнадзора Анны Поповой руководителям территориальных органов ведомства сообщили, что иностранным студентам могут разрешить въезжать в Россию для получения образования и продолжения обучения.

Также сообщалось о планах разрешить въезд в Россию лицам, которые учатся в вузах Минобороны и принимаются на обучение в 2020/21 учебном году по действующим учебным визам из стран, с которыми есть визовый режим, или по спискам, направляемым Минобороны в Федеральную службу безопасности, из государств, с которыми действует безвизовый режим.

Кроме того, «РИА Новости» со ссылкой на письмо зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Максима Зайцева, направленное главе главе Минобрнауки, отмечали, что депутат просит разрешить иностранным студентам въезжать в Россию для обучения.

Ранее, 20 августа, Минобрнауки сообщило о своевременном начале учебного года в вузах России с 1 сентября. В ведомстве отмечали, что вернуться для обучения в российских вузах в 2020/21 учебном году смогут заграничные студенты из Турции, Великобритании, Танзании, Швейцарии, Абхазии и лица, которые имеют вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в этих странах.

Для иностранных студентов, которые не смогут вернуться в Россию к началу занятий, Минобрнауки совместно с российскими вузами прорабатывало различные форматы начала учебного года, в том числе обучение в дистанционном формате.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020