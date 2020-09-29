Мэр Череповца заразилась коронавирусом

Глава Череповца Маргарита Гусева заболела коронавирусом. Об этом сообщается на сайте городской мэрии во вторник, 29 сентября.

По словам Гусевой, у нее поднялась температура, она решила сдать тест. Он оказался положительным, но концентрация вируса низкая. Сейчас она чувствует себя нормально, нет ни температуры, ни насморка, ни одышки.

Определить источник заражения пока трудно. У Гусевой трое детей-школьников, которые ездят в транспорте, поэтому полностью дистанцироваться от социальных контактов не получается. Однако она заявила, что редко бывает в местах повышенного скопления людей и всегда пользуется маской.

После обнаружения вируса градоначальница ушла на самоизоляцию и ближайшие две недели будет работать удаленно.

28 сентября губернатора Алтайского края Виктора Томенко, зараженного коронавирусом, госпитализировали с пневмонией. О его болезни стало известно 22 сентября, он лечился дома.

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