Прямой эфир
Сюжет:

Мэр Череповца заразилась коронавирусом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Череповца Маргарита Гусева заболела коронавирусом. Об этом сообщается на сайте городской мэрии во вторник, 29 сентября.

«Полное доверие между врачом и пациентом необходимо»
Врач клиники «Медицина» Жанна Дорош — о том, как правильно выбрать качественный медцентр и своего доктора

По словам Гусевой, у нее поднялась температура, она решила сдать тест. Он оказался положительным, но концентрация вируса низкая. Сейчас она чувствует себя нормально, нет ни температуры, ни насморка, ни одышки.

Определить источник заражения пока трудно. У Гусевой трое детей-школьников, которые ездят в транспорте, поэтому полностью дистанцироваться от социальных контактов не получается. Однако она заявила, что редко бывает в местах повышенного скопления людей и всегда пользуется маской.

После обнаружения вируса градоначальница ушла на самоизоляцию и ближайшие две недели будет работать удаленно.

28 сентября губернатора Алтайского края Виктора Томенко, зараженного коронавирусом, госпитализировали с пневмонией. О его болезни стало известно 22 сентября, он лечился дома.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020