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Губернатора Алтайского края госпитализировали с пневмонией из-за COVID-19
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Губернатора Алтайского края госпитализировали с пневмонией из-за COVID-19

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Губернатора Алтайского края Виктора Томенко госпитализировали с двусторонней пневмонией из-за COVID-19. Об этом сообщается в понедельник, 28 сентября, в официальном Telegram-канале правительства региона.

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«Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, госпитализирован с двухсторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время тест на коронавирус у Томенко отрицательный

О заболевании главы региона стало известно 22 сентября, пишет «Газета.ру». После положительного теста на коронавирус Томенко продолжил работу в дистанционном режиме.

В июне Томенко также приходилось самоизолироваться после обнаружения коронавируса у нескольких чиновников, с которыми он регулярно взаимодействовал.

По состоянию на 27 сентября в России выявлен 1 151 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 20 324 летальных исходов. С начала пандемии выздоровели 943 218 пациента.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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