В Новосибирске загорелись гостиничный комплекс и торговый центр

Гостиничный комплекс загорелся в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону 29 сентября.

Как отмечает телеканал РЕН ТВ, огонь со здания гостиничного комплекса перекинулся на соседний торговый центр. На кадрах видно горящий торговый центр, продающий мебель, и клубы дыма.

По данным МЧС, загорелась гостиница по ул. Романова в Центральном районе Новосибирска. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 18:50 по местному времени (14:50 мск). По прибытии первых пожарных расчетов было установлено, что горит фасад здания гостиничного комплекса.

Представитель ГУМЧС по области Павел Винаков пояснил журналистам, что загорелся также пристроенный к гостинице мебельный торговый центр. «Наиболее вероятной причиной активного распространения огня послужили горючие материалы, использованные в качестве отделки наружных стен», — приводит его слова «РИА Новости».

В 19:45 по местному времени (15:45 мск) пожар удалось локализовать, угрозы распространения огня нет. На месте ЧП работают 74 человека личного состава и 21 единица техники.

Спасатели проверяют, есть ли в загоревшейся гостинице люди. По предварительным данным, постояльцы эвакуировались самостоятельно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

В ведомстве добавили, что тушение огня осложняется «интенсивным распространением огня», рядом с гостиницей находится магазин мебели и еще одно административное здание.

Кроме того, на месте ЧП расположено большое количество силовых электропроводов. Группировка пожарных наращивается.

В МЧС отметили, что сотрудники полиции и Росгвардии ограничили движение в районе происшествия: съезд с улицы Фабричная на улицу Ипподромская в сторону автовокзала перекрыли. На месте дежурят машины скорой помощи.

Ранее, 9 сентября, гостиница Radisson Blu Rostov-on-Don загорелась в Ростове-на-Дону. По данным регионального главка МЧС, тогда из здания эвакуировали почти 67 человек. Возгорание ликвидировали. Портал Rostovgazeta.ru со ссылкой на владельца гостинцы, «Группу Агроком», отмечал, что значительного ущерба причинено не было.