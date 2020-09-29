В Китае дебютировал автомобиль с ретродизайном

Автопроизводитель Great Wall представил на открывшемся 26 сентября автосалоне в Пекине (Китай) электрический концепт-кар Chaopai. Об этом 29 сентября сообщает Motor.

Отмечается, что внешне модель напоминает ретроавтомобили, выпускавшиеся в середине прошлого века. За дизайн отвечал Фил Симмонс, который два года назад перешел с позиции шеф-дизайнера Land Rover на аналогичную должность в бренд Haval, который принадлежит Great Wall.

Автомобиль оснащен матричными фарами, камерами вместо зеркал заднего вида и круиз-контролем. Кроме того, концепт получил автопилот третьего уровня: электроника сможет самостоятельно вести машину по шоссе, тормозить и объезжать препятствия.

В компании заявили, что Great Wall Chaopai пойдет в серию и появится в модельном ряду производителя.

11 сентября сообщалось, что компания Chery повысила цены на отдельные комплектации кроссоверов Chery Tiggo 4 и Tiggo 8 на 1–3% относительно прежней стоимости.