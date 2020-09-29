В Генштабе ВС России назвали число призывников в осеннюю кампанию

В ходе предстоящего осеннего призыва планируется направить в войска 128 тыс. человек. Об этом сообщил во вторник, 29 сентября, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Осенний призыв будет проводиться во всех субъектах Российской Федерации. В войска планируется направить осенью текущего года 128 тыс. человек», — приводит «РИА Новости» слова Бурдинского.

Он отметил, что призыв на военную службу будет идти с учетом накопленного опыта в весеннюю кампанию, который поможет не допустить проникновения и распространения коронавирусной инфекции в Вооруженных силах.

В частности, по его словам, военные комиссариаты уже обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты.

Бурдинский напомнил, что в ходе весеннего призыва отправка 135 тыс. новобранцев проводилась в обособленных прицепных вагонах и отдельными рейсами военно-транспортной и гражданской авиации.

В июле стало известно, что в России почти вдвое — в 1,7 раза — увеличилось число случаев уклонения от военной службы путем симуляции болезни или иным способом, пишет «Газета.ру».

Кроме того, в том же месяце Конституционный суд России вынес определение по которому уклоняющийся от прохождения альтернативной службы гражданин может быть призван на военную.