Расширены границы сахалинского морского порта Шахтерск
На Сахалине расширены границы акватории пункта пропуска морского порта Шахтерск. Это сделано согласно приказу Министерства транспорта России от 25 сентября 2020 года. Изменения позволят увеличить пропускную способность порта.
В Восточной горнорудной компании ИА SakhalinMedia рассказали, что теперь количество стоянок для погрузки судов увеличится с пяти до восьми единиц. Также дополнительно будут действовать семь якорных точек для судов, которые ожидают погрузки. Более чем в три раза увеличится количество мест для таможенного и пограничного оформления судов.
Таможенный пункт начал действовать на территории пункта Шахтерск в 2019 году в рамках режима Свободного порта Владивосток. Теперь в порту созданы все условия для комфортной работы — от оформления документов до проведения погрузки-разгрузки.
В Восточной горнорудной компании также рассказали о том, что в данный момент реализуют крупную инвестиционную программу по модернизации порта. Там, в частности, идет техническое переоснащение причально-береговых мощностей и флота.
Для оптимизации процесса планируется запустить магистральный угольный конвейер длиной 23 км. Он соединит Солнцевский угольный разрез и порт Шахтерск. Это необходимо для повышения эффективности рейдовой отгрузки угля до 20 млн т в год.