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Расширены границы сахалинского морского порта Шахтерск

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На Сахалине расширены границы акватории пункта пропуска морского порта Шахтерск. Это сделано согласно приказу Министерства транспорта России от 25 сентября 2020 года. Изменения позволят увеличить пропускную способность порта.

В Восточной горнорудной компании ИА SakhalinMedia рассказали, что теперь количество стоянок для погрузки судов увеличится с пяти до восьми единиц. Также дополнительно будут действовать семь якорных точек для судов, которые ожидают погрузки. Более чем в три раза увеличится количество мест для таможенного и пограничного оформления судов.

Таможенный пункт начал действовать на территории пункта Шахтерск в 2019 году в рамках режима Свободного порта Владивосток. Теперь в порту созданы все условия для комфортной работы — от оформления документов до проведения погрузки-разгрузки.

В Восточной горнорудной компании также рассказали о том, что в данный момент реализуют крупную инвестиционную программу по модернизации порта. Там, в частности, идет техническое переоснащение причально-береговых мощностей и флота.

Для оптимизации процесса планируется запустить магистральный угольный конвейер длиной 23 км. Он соединит Солнцевский угольный разрез и порт Шахтерск. Это необходимо для повышения эффективности рейдовой отгрузки угля до 20 млн т в год.

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