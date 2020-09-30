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У соискателей появилась возможность оценить работодателя

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Портал «Работа.ру» запустил новый сервис, позволяющий пользователям выставлять оценки компаниям. Это поможет выбрать надежного работодателя и защититься от недобросовестных, а также повысит ответственность российского бизнеса перед сотрудниками.

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Оценки выставляются по пятибальной шкале в шести категориях: зарплата, социальный пакет, карьерный рост, условия труда, руководство и рекомендация. На основе этих оценок и отзывов будет рассчитываться итоговый рейтинг компаний, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Сервис оценки работодателей доступен для кандидатов после регистрации как в мобильной, так и в десктопной версиях.

Рейтинговая система — один из этапов трансформации сервиса «Работа.ру» в площадку, которая помогает работодателям в коммуникации с соискателями. Такой подход поможет потенциальным кандидатам делать более осознанный выбор. Компании же смогут укрепить свой HR-бренд и конкурировать за персонал и высококвалифицированных сотрудников, заявили создатели сервиса.

«Важный фактор для нас — это доверие соискателей к информации о работодателе, вакансиях и условиях работы. Поэтому мы постоянно работаем над повышением качества данных и прозрачностью отношений между работодателями и соискателями. Для этого необходимо, чтобы те, кто ищет работу, и те, кто заинтересован в новых кадрах, уже при первичном знакомстве получали больше информации друг о друге», — рассказал CEO classified-индустрии «Сбера» Олег Голубцов.

Исследование, проведенное перед запуском сервиса, показало, что 74% опрошенных работодателей регулярно или периодически следят за отзывами о себе или конкурентах. 35% компаний указали, что им было бы интересно работать не только с позитивными оценками пользователей, но и с негативными. При этом наиболее важными работодатели считают оценку условий труда и оценку зарплаты, менее важна для них оценка карьерного роста.

Ранее, в сентябре, были опубликованы результаты исследования «Работы.ру» об обмане в резюме соискателей. 85% респондентов заявили, что пишут только правду. Те, кто приукрашивает сведения о себе, предпочитают скрывать причины предыдущего увольнения и вредные привычки, а также преувеличивают опыт работы.

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