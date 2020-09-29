Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Авто
В России появятся новые штрафы для автомобилистов
Экономика
Экономист спрогнозировал укрепление курса рубля в октябре
Туризм
Более 40% россиян захотели участвовать в программе кэшбэка за туры
Общество
Песков подтвердил намерение Путина привиться от COVID-19
Мир
Турция выразила готовность поддержать Азербайджан «на поле боя»

Количество бригад скорой помощи увеличат в Самарской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В больницах Самарской области увеличат коечный фонд для зараженных коронавирусной инфекцией, а также задействуют еще 10 бригад скорой медицинской помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Полезный госсовет: вернется ли РФ к прежним ограничениям из-за COVID
Придется ли прибегать к чувствительным для экономики мерам, зависит от каждого, считает президент

По его словам, правительство области выделило 300 млн рублей на фонд оплаты труда работников учреждений здравоохранения. Из них будут начисляться средства на обеспечение деятельности 10 новых бригад скорой. Специалистов уже подобрал региональный минздрав, они приступят к работе с 1 октября, пишет НИА «Самара» со ссылкой на «63.ру».

По данным агентства, на территории Самарской области выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Также увеличилось количество пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония». В Самаре ужесточили масочный режим и порекомендовали работодателям перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционную работу.

Ранее в этот день в Минздраве России сообщили, что заняты почти 90% из 129 тыс. коек, которые были развернуты в стране для пациентов с коронавирусом. При этом в случае необходимости их число может быть увеличено.

По последним данным, в России выявлен 1 167 805 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 545 летальных исходов, выздоровели 952 399 человек.

28 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о важности соблюдения масочного режима и об условиях расширения ограничений из-за коронавируса. По ее словам, рост заболеваемости COVID-19 в России связан с несоблюдением мер профилактики.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020