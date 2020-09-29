Количество бригад скорой помощи увеличат в Самарской области

В больницах Самарской области увеличат коечный фонд для зараженных коронавирусной инфекцией, а также задействуют еще 10 бригад скорой медицинской помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.

По его словам, правительство области выделило 300 млн рублей на фонд оплаты труда работников учреждений здравоохранения. Из них будут начисляться средства на обеспечение деятельности 10 новых бригад скорой. Специалистов уже подобрал региональный минздрав, они приступят к работе с 1 октября, пишет НИА «Самара» со ссылкой на «63.ру».

По данным агентства, на территории Самарской области выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Также увеличилось количество пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония». В Самаре ужесточили масочный режим и порекомендовали работодателям перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционную работу.

Ранее в этот день в Минздраве России сообщили, что заняты почти 90% из 129 тыс. коек, которые были развернуты в стране для пациентов с коронавирусом. При этом в случае необходимости их число может быть увеличено.

По последним данным, в России выявлен 1 167 805 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 545 летальных исходов, выздоровели 952 399 человек.

28 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о важности соблюдения масочного режима и об условиях расширения ограничений из-за коронавируса. По ее словам, рост заболеваемости COVID-19 в России связан с несоблюдением мер профилактики.

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