В России за сутки выявили 8232 новых случая COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 8232 новых пациента с COVID-19. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавиусной инфекцией.

Больше всего пациентов зарегистрировано в следующих регионах: Москва (2300), Санкт-Петербург (251) и Московская область (209).

Кроме того, за сутки зафиксировано 160 летальных исходов, 6479 человек выздоровели.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 167 805 случаев COVID-19 в 85 субъектах. 20 545 пациентов скончались, 952 399 вылечились.

Ранее 29 сентября в Минздраве России сообщили, что заняты почти 90% из 129 тыс. коек, которые были развернуты в стране для пациентов с коронавирусом. При этом в случае необходимости их число может быть увеличено.

28 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о важности соблюдения масочного режима и об условиях расширения ограничений из-за коронавируса. По ее словам, рост заболеваемости COVID-19 в России связан с несоблюдением мер профилактики.

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