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Собянин объявил о двухнедельных каникулах для московских школьников

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Московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы в связи с ростом новых случаев коронавируса. Об этом во вторник, 29 сентября, объявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

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«По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах — с 5 по 18 октября», ― говорится в сообщении.

Также отмечается, что на этот период приостановят свою деятельность учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации. При этом детские сады продолжат свою работу в обычном режиме.

Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что COVID-19 не болеет ни один школьник в РФ, а число бессимптомных носителей коронавируса не превышает 2%.

Кроме того, с 28 сентября в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом начали действовать новые меры для людей от 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями. Им рекомендовали соблюдать домашний режим. В связи с этим в Москве возобновляют работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые вынуждены оставаться дома.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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