Прокуратура попросит признать геноцидом убийства под Новгородом в 1942 году

Прокуратура Новгородской области будет просить суд признать геноцидом массовые убийства мирного населения в деревне Жестяная Горка в 1942 году. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ 29 сентября.

Деревня Жестяная Горка ранее принадлежала Ленинградской, а сейчас является частью Новгородской области. В районе деревни было обнаружено массовое захоронение мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны.

Расправы над советскими гражданами устраивали так называемые тайлькоманды, возглавляемые лицами из числа офицерского состава немецкого и австрийского происхождения. Арестованных они убивали, а их тела сбрасывали в ямы. В период с 1942 по 1943 год в районе деревни было убито не менее 2,6 тыс. человек.

Известно, что организатором расправ был немецкий генерал Герцог Курт. В 1947 году его приговорили к 25 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. При этом исполнители преступлений к уголовной ответственности не привлекались.

«В целях признания этих фактов военными преступлениями и преступлениями против человечества, а также геноцида национальных, этнических и расовых групп, представляющих собой население СССР — народов Советского Союза, прокуратурой Новгородской области будет направлено в Солецкий районный суд заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение», — говорится на сайте Генпрокуратуры.

Более 500 останков погибших было обнаружено весной 2019 года. В общей сложности были извлечены останки 333 взрослых и 188 детей, в том числе 105 детей младше 12 лет, пишет «Газета.ру».