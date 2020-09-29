На юге России выросло число ландшафтных пожаров. Количество ЧП за 10 лет увеличилось на 30%. Подсчёты провели специалисты всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и ЧС. Растительность чаще загорается по берегам Волги, Дона, Ворона. Ухудшается обстановка в Ростовской, в Воронежской и в Астраханской областях. Специалисты также дали прогноз пожаров на ближайшие дни. На Кавказе, в Хабаровском крае и Якутии вырастет число очагов. Особая опасность распространения огня сохранится до 5 октября.