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На юге России выросло число ландшафтных пожаров

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На юге России выросло число ландшафтных пожаров. Количество ЧП за 10 лет увеличилось на 30%. Подсчёты провели специалисты всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и ЧС. Растительность чаще загорается по берегам Волги, Дона, Ворона. Ухудшается обстановка в Ростовской, в Воронежской и в Астраханской областях. Специалисты также дали прогноз пожаров на ближайшие дни. На Кавказе, в Хабаровском крае и Якутии вырастет число очагов. Особая опасность распространения огня сохранится до 5 октября.

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